VN – Orsolini, accordo con il giocatore. Si lavora per chiudere: le cifre

Resta da definire la formula, ma la fumata bianca non è lontana. Orsolini si avvicina a grandi passi alla maglia viola

Si riscalda la pista che porta a Riccardo Orsolini . La Fiorentina ha un accordo di massima con il giocatore sulla base di 1,7-1,8 milioni a stagione. Contratto quinquennale nel caso in cui il trasferimento si concretizzasse a titolo definitivo, 1+4 se la strada scelta dovesse rivelarsi quella del prestito annuale con obbligo di riscatto. Di fatto, per il giocatore, cambierebbe poco.

Orsolini ha tante proposte ma vuole la Fiorentina. Il Bologna chiede circa 15 milioni di euro per liberarlo e in queste ore le società sono al lavoro per chiudere l'affare. Resta da definire la formula - come scritto - ma la fumata bianca non è lontana. L'esterno d'attacco ascolano si avvicina a grandi passi alla maglia viola.