VN – Nuovo stadio, lavori in corso per tutte le possibilità: Mercafir in cima alla lista

La Fiorentina ha messo in cima alla lista delle priorità il nuovo stadio, da fare a tutti i costi, che sia il restyling del Franchi, la Mercafir o Campi Bisenzio. Come raccolto da Violanews.com, Rocco Commisso, in sinergia con Marco Casamonti, sta lavorando per tenere aperte tutte e tre le possibilità, con il noto architetto che sta progettando diverse soluzioni in base a quella che sarà la scelta della Fiorentina. La Mercafir è senza dubbio la prima idea della società, che sembra ora intenzionata a partecipare al bando, che però essendo pubblico, potrebbe non essere vinto dalla Fiorentina, che deve tutelarsi nel caso si verificasse questa situazione. I nuovi contatti con la sovrintendenza hanno riaperto la porta anche al restyling del Franchi, dopo le prime risposte negative, si è arrivati alla possibilità di presentare un progetto di addizione, ovvero lasciare intatte le gradinate attualmente presenti, con la possibilità di nuova costruzione in aggiunta. Non va abbandonata neanche la possibilità che porta a Campi Bisenzio, anche se è l’ultima nella lista delle preferenze. La Fiorentina non si vuole precludere nessuna possibilità, ma dopo i nuovi contatti la Mercafir sembra decisamente in vantaggio sulle altre opzioni, sempre a condizione di vincere il bando pubblico.