VN – Nuova carica del Milan per Milenkovic, ma Commisso è pronto a fare muro

Che sia Nikola Milenkovic il difensore che più di ogni altro Stefano Pioli desidera per il suo Milan, non è più un mistero. Infatti, martedì il Milan tornerà alla carica, nella persona di Paolo Maldini, per provare ad erodere la resistenza della Fiorentina sul giovane centrale serbo. Tuttavia Rocco Commisso non dà segni di cedimento, riceverà l’ambasciata del Diavolo e dirà di no – o almeno queste sono le sue intenzioni a priori – alla tentazione. Ci vuole uno sforzo maggiore per far tentennare il tycoon gigliato.

