VN – Nel rendering del nuovo CS era previsto Chiesa. I campi sintetici…

Tra poco più di un’ora verrà svelato il rendering del nuovo Centro Sportivo viola a Bagno a Ripoli, con la conferenza stampa che vedrà protagonisti Rocco Commisso, il sindaco Casini e l’architetto Casamonti a presentare la nuova casa viola. Secondo quanto appreso da Violanews.com, tra i video scelti per il rendering ce n’era uno che vedeva protagonista Federico Chiesa che si allenava nella “nuova” palestra, per dimostrare e rimarcare quanto il presidente viola tenesse all’ormai ex n° 25 e avesse intenzione di tenerlo. Immagini che la Fiorentina ha prontamente rimosso e sostituito.

Non solo, perché nel progetto iniziale del nuovo Centro Sportivo la Fiorentina aveva previsto due campi in erba sintetica. La Soprintendenza ha detto no, ma ha aperto ad una soluzione “ibrida” che prevede oltre ad un minor impatto ambientale, anche costi più bassi. I viola così, hanno chiesto di poterne realizzare non più due, ma cinque, con questa tipologia di manto erboso.