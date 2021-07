VN – La Fiorentina si butta su un terzino brasiliano. Operazione ben avviata

Esclusiva: trattativa in corso tra Fiorentina e Corinthians per Lucas Piton, classe 2000. Ha il contratto in scadenza tra un anno

Nicolò Schira

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina per la fascia mancina. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Violanews.com, c'è una trattativa in corso per il terzino sinistro brasiliano Lucas Piton. Classe 2000 del Corinthians, è considerato un giovane molto interessante e dall'ottimo potenziale.

Inoltre dalla sua ha un contratto in scadenza a dicembre 2022 che potrebbe permettere alla Fiorentina di prenderlo a cifre contenute. I contatti con gli intermediari si sono intensificati nelle ultime ore e l'operazione è avviata. LA SCHEDA DI TUTTITALENTI