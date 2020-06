La Fiorentina sta già studiando per il futuro, cercando giovani talenti in giro per tutto il Mondo, per rinforzare la squadra sia del presente che del futuro. L’ultimo giocatore finito nei radar è Martin Bellotti (SCHEDA), centrocampista classe 2002 del Newell’s Old Boys, considerato in patria il futuro numero 5 della nazionale, con già addosso il soprannome di “nuovo Mascherano”. Secondo quanto raccolto da Violanews la trattativa per portarlo a Firenze sono già iniziate, con il responsabile del settore giovanile Angeloni in prima linea per vestire di viola “el bufalo de Rosario“, che da parte sua ha mostrato totale apertura e grande entusiasmo verso il possibile trasferimento in viola. La trattativa potrebbe chiudersi con una parte cash vicina al milione di euro e una buona percentuale sulla futura rivendita, tra il 20% e il 30%, per un affare a basso prezzo che potrebbe rivelarsi la sorpresa per il futuro della Fiorentina.