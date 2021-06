VN – La Fiorentina farà un tentativo per Politano, in difesa occhio ai terzini

Uno degli obiettivi di quest'estate in casa viola sarà quello di rinforzare le corsie esterne, fondamentali per il gioco di Gattuso

Fiorentina a tutta fascia: una delle priorità in questo mercato per il club viola sarà dare delle valide alternative a Gennaro Gattuso per rendere il più imprevedibile possibile il gioco della squadra viola che verrà. Questo vale sia per gli esterni bassi che alti. Al momento in difesa si contano solo due terzini di ruolo: Lollo Venuti e Cristiano Biraghi. Ne servono altri due d il pensiero corre subito ad Elseid Hysaj (la scheda), che sarà svincolato dal Napoli a breve. Per quanto riguarda gli esterni offensivi, nella chiacchierata che Pradè e Barone avranno a breve con Davide Lippi per Martin Caceres e Franck Ribery verrà tentato un primo approccio per quanto riguarda Matteo Politano (la scheda). Difficile, ma non impossibile.