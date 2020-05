VN – La Fiorentina continua a seguire Bellegarde come dopo Pulgar, può essere un affare

La Fiorentina continua a guardare al futuro, tenendo sotto osservazione vari profili in tutta Europa, con giocatori giovani e in rampa di lancio che potrebbero fare al caso dei viola. Secondo quanto raccolto da Violanews, un nome che circola ancora negli ambienti viola è quello di Jean-Ricner Bellegarde (CLICCA QUI PER LA SCHEDA), francese classe ’98 che milita nello Strasburgo. Il giocatore ha fatto vedere ottime cose in questa stagione, e potrebbe essere un’occasione in caso di cessione di Erick Pulgar. Il ragazzo è un centrocampista di gamba e di grande fisico, e vista la situazione attuale, potrebbe lasciare la Ligue 1 per una cifra inferiore all’iniziale richiesta di 6 milioni.