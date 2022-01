VN – Kokorin, risoluzione del contratto con buonuscita: trattativa in corso

L'attaccante russo è pronto a lasciare la Fiorentina ma prima deve trovare l'accordo economico per salutare Firenze

Ore calde per l'addio di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Con l'arrivo di due attaccanti autentici in rosa, la sua presenza da qui a fine stagione diventerebbe ancor più marginale, oltre al fatto che il russo non ha mai convinto da quando è arrivato nel capoluogo toscano. Ecco che allora le parti stanno trattando un divorzio che dovrebbe basarsi su una risoluzione consensuale del contratto. Ovviamente Kokorin pretende una corposa buonuscita dal club gigliato, anche considerando che ha un accordo stipulato fino al giugno 2024. Società ed entourage del calciatore sono a lavoro per trovare la quadra entro la chiusura di questa sessione di mercato.