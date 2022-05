VN – Incontro Italiano-Pradè-Barone al CS: segnali incoraggianti, gettate le basi

Da oggi giorni caldissimi sul fronte futuro per la Fiorentina: iniziano gli incontri tra società e staff tecnico per definire gli obiettivi

Redazione VN

Come anticipato da Joe Barone e Vincenzo Italiano nella serata di ieri, già da oggi prenderanno il via gli incontri tra società e staff tecnico per definire il futuro viola tra mercato e ambizioni future. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il tecnico viola è arrivato al Centro Sportivo attorno alle 11.30 insieme ai collaboratori Stefano Melissano e Angelo Porracchio.

Dentro al quartier generale viola è già presente invece il dt Nicolas Burdisso mentre per adesso non è stata confermata la presenza di Pradè e Barone. Saranno comunque giorni intensi, in cui si decideranno strategie e si programmerà un'estate caldissima tra campo e mercato.

Aggiornamento ore 13.20: Mister Italiano, insieme al collaboratore Melissano, lasciano il Centro Sportivo a bordo di un auto aziendale. Nessuna dichiarazione all'uscita dai campini.

Aggiornamento ore 13.50: Anche Pradè e Barone presente all'incontro con Italiano e il suo staff. Primo incontro per buttare giù le basi per la prossima stagione tra le parti, che si sono date appuntamento per il 5 luglio quando la Fiorentina si radunerà prima della partenza per Moena. Arrivano dunque segnali distensivi dal lungo meeting di oggi: si è iniziato a gettare le basi in vista della prossima stagione. Le parti comunque si aggiorneranno nelle prossime settimane, prima del raduno.

- Dal nostro inviato al CS Filippo Caroli