VN – Il punto su Gori: futuro in B per rilanciarsi, ma attenzioni anche dalla Serie A

Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina in questo momento impegnato a Moena con la squadra di Bigica, difficilmente troverà ancora spazio in viola. Il ragazzo, dopo il doppio prestito a Foggia e Livorno, è tornato a Firenze ma presto dovrà rifare le valigie e trovare una nuova squadra. Secondo quanto appreso da Violanews, sono tante le squadre che stanno seguendo il giocatore, sia dalla Serie A che dalla Serie B. Il ragazzo vorrebbe però trovare minutaggio, e fare il definitivo salto di qualità nel calcio dei grandi, possibilmente in una squadra della serie cadetta, che gli possa dare fiducia. C’è il Livorno su di lui, con la dirigenza labronica che ha apprezzato gli ultimi 6 mesi del ragazzo.