VN – Il Pagellone del 2020 di Lamberto Boranga

Il 2020 è giunto al termine. E’ stato senza dubbio un anno che difficilmente dimenticheremo: abbiamo cambiato le nostre abitudini, abbiamo modificato la nostra vita. Anche lo sport ha dovuto cercare il proprio nuovo equilibrio e il calcio, dopo un primo stop, non si è più fermato.

In casa Fiorentina, sono successe molte cose in questo 2020, tra cambi di allenatori e risultati non sempre convincenti, fino ad arrivare alla splendida vittoria in casa della Juventus prima della sosta natalizia. Adesso che è appena iniziato il 2021, vogliamo provare a dare i voti all’ultimo anno Viola e per farlo abbiamo contattato un grande ex, Lamberto Boranga: