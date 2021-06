VN – Fiorentina-Italiano, non è finita: la situazione

Italiano-Fiorentina, affare ancora vivo

Secondo quanto raccolto da ViolaNews, non è finita tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano e non trova conferme quanto emerso in serata da primocanale.it, ovvero la permanenza del tecnico sulla panchina ligure. Oggi c'è stato un incontro tra l'attuale tecnico dello Spezia e i vertici del club, che hanno confermato la loro intenzione di dare il via libera al mister solo tramite il pagamento della clausola. Al momento non ci sono altre strade percorribili, il club gigliato è dunque chiamato a pagare l'indennizzo se vuole affidare la propria panchina a Vincenzo Italiano. Dunque non è ancora finita tra la Fiorentina e Italiano, ma lo Spezia non sembra intenzionato a prendere in considerazione soluzioni diverse dal pagamento della clausola di un milione di euro.