VN – Due club su Dabo, vicino il ritorno in Francia per il mediano

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina finito al margine del progetto tecnico della viola, mai preso in considerazione da Montella e fin qui da Iachini, può lasciare il capoluogo toscano. Secondo quanto raccolta da Violanews.com, sono due i club che stanno fortemente seguendo il giocatore, entrambi francesi, il Nantes ed il Brest. Con i gialloverdi i rapporti sono ottimi, visto anche il passaggio estivo di Lafont e avrebbero anche la disponibilità economica per pagare interamente il costo del cartellino che i viola valutano tra i 3 ed i 5 milioni. Il Brest è sul ragazzo, ma vorrebbe la formula del prestito con diritto di riscatto che, però, non convince la Fiorentina.