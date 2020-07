VN – Dopo gli incontri delle passate settimane, Pradè e Barone aspettano Juric: ecco la proposta dei viola

Ivan Juric sembra essere ormai diventato l’allenatore in cima alla lista di gradimento per la panchina viola, con il tecnico del Verona che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, vista la corte di Torino e Fiorentina, oltre che degli scaligeri. Secondo quanto raccolto da Violanews, Pradè e Barone si sarebbero mossi già nelle scorse settimane verso il tecnico croato, tanto da averlo già incontrato e messo sul piatto un contratto biennale, con un ingaggio superiore a quello che percepirebbe al Verona. La parola adesso spetta all’allenatore, che dovrà decidere il suo futuro, tra il rinnovo con il Verona e la possibilità di cambiare ambiente.