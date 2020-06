VN – De Zerbi non è intenzionato a rinnovare con il Sassuolo, Commisso segue interessato la vicenda

Roberto De Zerbi è uno dei giovani allenatori italiani più interessanti, e Rocco Commisso sta valutando il tecnico del Sassuolo per la Fiorentina, ritenendolo adatto per la Fiorentina. Il futuro della panchina viola è ancora tutto da scrivere, e Beppe Iachini cercherà di meritarsi la conferma nelle 12 partite che rimangono, ma Commisso si sta già guardando intorno, a caccia del sostituto ideale.

Secondo quanto raccolto da Violanews, in questa settimana De Zerbi si incontrerà con il Sassuolo, con gli emiliani che proveranno a rinnovare il contratto al tecnico bresciano, che pare non intenzionato in questo momento ad allungare il suo rapporto con i nero verdi. Proprio in questa distanza tra le parti sembra pronta ad inserirsi la Fiorentina, che ancora studia la situazione a distanza, ma è pronta ad inserirsi con decisione.