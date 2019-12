VN – Dal centro sportivo: segnali positivi da Pezzella e Boateng, Ribery…

La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al centro sportivo in vista della gara di domenica contro l’Inter. Oggi, per la prima volta dopo l’operazione, Pezzella si è allenato in gruppo e con il pallone: il capitano vuole essere a disposizione per la sfida con i nerazzurri. Per Ribery ancora fisioterapia, da giovedì proverà ad allenarsi in gruppo. Segnali positivi da Boateng e Badelj. Quanto a Chiesa, non ha mostrato fastidi dopo la gara contro il Torino.