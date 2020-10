VN – Per Cristoforo sondaggi di due club spagnoli ed uno di Serie A

Non solo Federico Chiesa, le ultime ore del calciomercato saranno decisive anche per piazzare gli ultimi “esuberi” in casa Fiorentina. Dopo la cessione di Boateng al Monza, sono ancora in molti senza una sistemazione. Uno di questi è l’uruguaiano Sebastiàm Cristoforo. Il centrocampista è tornato alla base dopo il prestito al Levante della scorsa stagione. Stando a quanto raccolto da Violanews.com il futuro di Cristoforo potrebbe definirsi proprio in questi ultimi due giorni di calciomercato. Su di lui ci sono infatti i sondaggi di Spezia, Eibar e dello stesso Levante. Si attendono sviluppi importanti nelle prossime ore.