VN – Cristoforo, non solo Spagna. Ha richieste da MLS e Russia

L'esercito degli esuberi viola. Tra questi c'è anche Sebastian Cristoforo, uno dei "colpi" dell'ultima era Corvino. L'uruguaiano è reduce dall'esperienza in prestito al Getafe e continua a vantare diversi estimatori nella Liga. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, sono almeno 3 i club spagnoli che hanno già fatto un sondaggio con l'entourage del centrocampista, cioè Osasuna, Granada e Deportivo La Coruna. Società che sarebbero disposte a prenderlo in prestito. Ma per Cristoforo potrebbero aprirsi anche orizzonti nuovi come la Russia (Dinamo Mosca) e la MLS americana (i Seattle Sounders), nelle prossime ore la situazione potrebbe diventare più calda.