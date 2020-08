VN – Conferme per Éder, ma l’operazione ha più di qualche ostacolo

Éder e la Fiorentina: ci sono segnali discordanti. A Iachini il giocatore, già allenato a Brescia e alla Samp, piace tanto, questo è chiaro. Così come del resto la volontà del calciatore che tornerebbe volentieri in Italia, ma dall’entourage filtrano incertezze sulla buona riuscita dell’operazione. Éder, infatti, ha ancora un anno in Cina (prende 5,5 milioni netti) e per Suning è intoccabile visto che è il miglior giocatore dello Jiangsu. Detto questo a margine del discorso Biraghi-Dalbert (entrambi i giocatori puntano a restare dove sono ora) proveranno a riparlarne. Tra l’altro quando aveva 16 anni era stato a un passo dalla Fiorentina, ma poi Carli con un blitz lo dirottò a Empoli anticipando Corvino, che 2 anni fa lo voleva in Viola prima che Suning decidesse di girarlo in Cina. Chissà se stavolta troveranno la quadra giusta o se il matrimonio Eder-Viola rimarrà nuovamente tabù…

