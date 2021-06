VN – Anche Antognoni sempre più vicino all’addio: l’Unico 10 pronto ai saluti

La bandiera viola ormai è finito sempre più ai margini del club

Nel 2017 era tornato nella sua Fiorentina, dopo oltre quindici anni di esilio quando nel 2001 Vittorio Cecchi Gori decise di affidare la gestione tecnica del club a Mario Sconcerti. I Della Valle, poi, ci misero un po' a farlo rientrare in società: un ritorno, quello di Giancarlo Antognoni, che potrebbe però concludersi il prossimo 30 giugno, quando appunto scadrà il suo contratto con i viola. Secondo quanto abbiamo raccolto, infatti, l'Unico 10 è stanco di non avere voce in capitolo nelle scelte tecniche ed è ormai finito sempre più ai margini del club. Ed allora la proposta fatta dalla Fiorentina in questi giorni, un ruolo a metà tra il settore giovanile e lo scouting, molto probabilmente cadrà nel vuoto.