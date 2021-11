Vitale a VN: “La Juventus oggi vale meno della Fiorentina. A Torino era 2 fisso”

Poco da salvare, oltre i tre punti, per la Juventus. Alla Fiorentina rimane il rammarico per una partita sfuggita di mano, ma ci sono buoni motivi per coltivare ottimismo

Vincenzo Pennisi

Il noto ex direttore sportivo Pino Vitale ha parlato in esclusiva a ViolaNews per analizzare l'inizio di stagione della Fiorentina, reduce dal rabbioso ko con la Juventus:

Come è uscita la Juventus dalla partita di Torino?

La Fiorentina è uscita da Torino con amaro in bocca, se Saponara nel primo tempo non spreca quell'occasione noi vinciamo la partita. Poi c'è stata una grossa ingenuità come quella di Milenkovic e sul gol di Cuadrado un mezzo errore di Biraghi.

Le espulsioni frequenti come le ha vissute?

Non si può andare a fare un fallo nella metà campo della Juventus, troppo spesso la squadra paga delle ingenuità che poi costano le partite. La Fiorentina a Torino se l'è giocata alla pari, ma ci sono certi errori grossi che non andrebbero commessi.

Vlahovic lo vede tranquillo in questa fase così delicata?

Sta giocando bene e cerca di dare il massimo, non dimentichiamo che è giovane. Con la Juventus è stato un po' sottotono, ma non che la Juventus abbia fatto molto.

Come vede Castrovilli in questa prima parte di stagione?

Ha vissuto un momento particolare con l'infortunio di Genova, non è facile e credo si stia rimettendo, sono cose che andrebbero vissute. Sarà ancora un calciatore importante per la Fiorentina.

Che giudizio trae della Fiorentina vista fino ad oggi?

Mi sento di dire che la Juventus ad ora vale qualcosa meno della Fiorentina. La squadra ha raccolto meno rispetto a quanto meritasse e Italiano è uno dei migliori allenatori emergenti, lo dico da tempo.