Violitudine, il podcast: “Il furto di Madrid”

La puntata numero 22 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews questa sera è incentrato sulla finale della Coppa dei Campioni del 1957 nella quale il Real Madrid ebbe la meglio sulla Fiorentina con la complicità del direttore di gara. Un racconto, quello di Stefano Cecchi, oggi come sempre, tutto da ascoltare.