Violitudine, il podcast: Facundo Roncaglia un supereroe per difensore

La puntata ha come protagonista Facundo Roncaglia entrato nei cuori dei tifosi viola per le sue doti da gladiatore dell'area di rigore.

La puntata numero 17 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews ha come protagonista Facundo Roncaglia difensore argentino entrato da subito nei cuori dei tifosi viola per i suoi interventi gladiatori. Un racconto, quello di Cecchi, oggi più di sempre tutto da ascoltare.