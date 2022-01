Violitudine, il podcast. Ecco ‘cavallo pazzo’ Chiarugi

La puntata di Violitudine, a cura di Stefano Cecchi, ha come protagonista Luciano Chiarugi, nel giorno del suo 75mo compleanno

Dopo la pausa natalizia ecco la puntata numero 11 di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews. La puntata ha come protagonista un calciatore: Luciano Chiarugi, nel giorno del suo 75mo compleanno. Luciano non poteva che avere la puntata numero 11, suo numero preferito. Un racconto, quello di Cecchi, come sempre tutto da ascoltare.