Viola Scout – Speciale Best XI: ripercorriamo un viaggio dall’Argentina alla Cina

Dopo 16 puntate, si conclude il viaggio della nostra rubrica esclusiva Viola Scout, iniziato due mesi fa, che ci ha portato alla scoperta dei migliori talenti di tutto il mondo. Insieme abbiamo viaggiato per tutto il globo, dall’Argentina fino ai paesi del Sol Levante, scoprendo nuove realtà calcistiche e nuovi gioielli, che presto calcheranno i palcoscenici più importanti. Dai Gallarditos del River Plate, passando per la nidiata di talenti del Vejle in Danimarca, dal Giappone Under 20 fino alla scuola di giovani portieri croati. Mettere in campo l’undici ideale è stato molto complicato, perchè in questa lista di oltre 60 nomi, togliere spazio a qualcuno è stato difficile, ma abbiamo scommesso su questa formazione, dove tutti i giocatori sono da segnare sul taccuino. La squadra è schierata con 4-2-3-1 tutto fantasia e qualità, in porta troviamo Lucas Perri del San Paolo, Brasile. La scuola di portieri verdeoro ha cresciuto fenomeni del calibro di Alisson ed Ederson negli ultimi anni, e questo ragazzo potrebbe essere il prossimo. Sulla fascia destra c’è Emerson, che con la maglia del suo Betis Siviglia ha fatto innamorare mezza Europa, mentre a sinistra troviamo Dimitrios Giannoulis, nuova speranza del calcio greco che si è già fatto le ossa nelle competizioni europee. La coppia di centrali ha un sicuro avvenire, con Lucas Martinez Quarta del River Plate e Robin Koch del Friburgo. A metà campo, la coppia di interni garantisce geometria e qualità, con Nikola Moro della Dinamo Zagabria e Charles De Ketelaere del Club Bruges. A sostegno della punta c’è un terzetto di grande talento, con Fedor Chalov del Cska Mosca a destra e Jeremy Doku dell’Anderlecht a sinistra. Il numero 10 è Mohammed Ihattaren, super talento del Psv Eindhoven, da cerchiare in rosso e tenere sotto strettissima osservazione. L’unica punta è Aleksander Buksa, stella nascente del calcio polacco.

La scheda di molti di questi giocatori nella pagina dedicata alla Fiorentina del nostro sito partner www.tuttitalenti.com CLICCA QUI