Viola Scout | Spagna – Giustiniani: “Per Emerson ci sarà presto la fila, Barrenetxea da tenere d’occhio”

Quarto appuntamento con la rubrica del Viola Scout, nella quale grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro per il mondo. Questa puntata è dedicata alla Liga e alla Spagna, grazie al racconto di Gabriele Giustiniani di Dazn, esperto di calcio spagnolo.

In Spagna ci sono tantissimi profili interessanti, poi starà naturalmente alla Fiorentina decidere se e come puntare su questi ragazzi. Il primo su cui punterei forte è Emerson del Betis Siviglia, anche se il Barcellona ha un diritto di recompra. Il ragazzo è un brasiliano classe 1999, terzino a destra ma perfetto anche in un centrocampo a cinque. La squadra sta avendo una stagione anonima, ma lui ha fatto vedere di avere grandissime qualità, ha spinta, corsa e un fisico mostruoso. Credo che questa estate sia l’ultima per poterlo comparare sui 15-20 milioni, prima che ci sia la fila di top club europei su di lui.

Sempre nel Betis, c’è un altro giocatore molto interessante, che è Diego Lainez, messicano classe 2000 arrivato questa estate, ma destinato anche lui a rimanere poco tempo a Siviglia. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI) Questo è un ragazzo che ha qualità, salta benissimo l’uomo, e con 10 milioni si può portare via. Lo vedo benissimo in un attacco a tre a sinistra o subito dietro le punte.

Sempre dietro le punte, c’è un altro giocatore molto interessante, anche se è una scommessa. Si chiama Kang-in Lee e gioca a Valencia, un classe 2000 che vale già circa 15 milioni di euro. Coreano, molto bravo come trequartista mancino, ma può giocare anche in mezzo, come mezzala. Ha una tecnica strepitosa, e in poco tempo, in un campionato come la Liga, ha già fatto vedere cose eccellenti.

Per il centrocampo, poi, ci sono due giocatori spagnoli davvero molto interessanti, che potrebbero fare le fortune della Fiorentina. Il primo è Fran Beltran, classe 1999 del Celta Vigo. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) La squadra è in un momento molto difficile, e anche lui che era partito benissimo sembra essersi un po’perso, anche se è un ottimo centrocampista, ha grande visione di gioco e qualità. La fortuna è che, soprattutto in caso di retrocessione, si può portare via veramente con poco.

Il giovane che invece per me può diventare veramente un top e mi piace molto è Ander Barrenetxea della Real Sociedad. Il ragazzo è un classe 2001, quindi giovanissimo, ma sta facendo vedere grandissime cose. Ha fatto tutte le trafile delle nazionali giovanili, è salito da poco alla ribalta e con pochi soldi si può prendere. Lo hanno già paragonato al primo Griezmann, che quando giocava al Sociedad faceva l’esterno a sinistra, decisamente più devoto all’attacca che alla difesa. Lui è decisamente un profilo giovane su cui andrei.