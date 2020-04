Viola Scout | Romania – Colfescu: “La Fiorentina ha in casa il nuovo Mutu, Mihaila è un giocatore alla Chiesa”

Undicesimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, dove grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio rumeno, raccontato da Virgil Colfescu, intermediario di mercato.

Partiamo con il dire che uno dei migliori talenti del calcio rumeno la Fiorentina ce l’ha in casa, si tratta di Andrei David. Questo ragazzo è un classe 2003, gioca nella selezione Under 17, è un trequartista formidabile. Per me può ricalcare le orme di Mutu.

In Romania ci sono alcuni giocatori di grande talento, due in particolare che giocano nel Craiova, che si sono messi in mostra anche con le nazionali giovanili fino all’Europeo Under 21 dell’estate scorsa. Il primo è Alexandru Cicâldău, vero numero 10, classe ’97. Giocatore di grande talento, con un’ottima visione di gioco e un buon tiro, un ottimo play per il futuro.

Il vero talento, che sto seguendo da vicino e ho proposto anche alla Fiorentina è Valentin Mihaila, esterno di fascia del 2000. Per fare un paragone è un esterno alla Chiesa, bravissimo bel dribbling e nel gol, un vero talento. LA SCHEDA COMPLETA

Anche nella Steaua Bucarest ci sono dei giocatori molto interessanti, uno sicuramente è Dennis Man. Giocatore del ’98, già stabilmente in prima squadra con la nazionale, un esterno di fascia molto bravo, ha grande prospettiva. Dotato di una grandissima velocità, abile sotto porta e già seguito da molti club importanti, un profilo da tenere d’occhio.