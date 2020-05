Viola Scout | Polonia – Damato: “Jozwiak il nuovo Blaszczykowski, Karbownik è pronto per la Serie A”

Quattordicesimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, nella quale grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro per il mondo. Questa puntata è dedicata alla Polonia, raccontata da Johnny Damato, esperto di calcio polacco e fondatore di “Calcio Polacco- Ekstraklasa”:

Il campionato polacco si sa è ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento degli osservatori italiani, data l’estrema convenienza relativa al rapporto qualità prezzo, visto l’Ekstraklasa magari non è uno dei top campionati europei, ma da tempo sforna giovani davvero interessanti.

A mio parere 3 su tutti sono meritevoli di considerazione e provengono da Lech Poznan, Legia Warszawa e Wisla Krakow, da sempre fucine di talenti in Polonia.

Partiamo da Poznan, dove il Lech sta già da tempo inserendo in pianta stabile in prima squadra parecchi giovani della cantera e Kamil Jozwiak è il talento di casa che possiamo dire già con le valigie in mano (LA SCHEDA COMPLETA); l’esterno destro in Patria è considerato un possibile erede di Blaszczykowski (anch’egli passato da Firenze) e nel campionato polacco la differenza. Magrolino, velocissimo ottimo dribbling e avvezzo al gol, tutto lascia presagire che a fine stagione approderà all’estero.

Sponda Legia si parla insistentemente del 18enne Michal Karbownik. In questa stagione il terzino sinistro ha già giocato 7 gare e messo a referto 4 assist. Nato come centrocampista centrale, quest’anno è stato reinventato da terzino sinistro dall’allenatore del Legia, Vukovic. Tutte le volte in cui è stato utilizzato in questa stagione è finito tra i migliori in campo del match e sembra essere l’assoluto padrone della fascia sinistra del Legia a soli 18 anni. Stabilmente nel giro nazionali minori, si tratta di un talento da seguire.

Per ultimo, ma sicuramente non per importanza, parliamo del talento del Wisla di Cracovia, Aleksander Buksa. Certamente è un 9 che sa prendere posizione e agire da sponda ma che non vive di soli duelli aerei e corpo a corpo. Pur avendo ancora da imparare nel gioco di raccordo, il 2003 del Wisla sa sganciarsi dal centro dell’attacco e scambiare, sempre senza troppi tocchi, per poi rilanciarsi più di forza che di velocità pure. Molto bravo a giocare in verticale, abilissimo nell’anticipo.

Segnatevi questi 3 nomi, molto probabilmente a breve saranno i nuovi protagonisti della nostra Serie A.