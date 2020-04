Viola Scout | Croazia – Cavaliere: “Soldo un ottimo centrale, Moro ha grandi piedi e grande intelligenza”

Decimo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, nella quale grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro per il mondo. Questa puntata è dedicata al calcio croato, raccontato da Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato e grande conoscitore del calcio slavo.

Il primo giocatore di cui parlare è sicuramente Nikola Soldo. Si tratta di un classe 2001, difensore centrale in forza all’Inter Zapresic e nel giro delle nazionali giovanili croate. Difensore centrale molto ben strutturato, forte fisicamente, molto bravo tecnicamente e con i palloni alti. Un po’ lento per la sua stazza fisica ma intelligente nell’intercettare.

Nell’Hajduk Sapalato c’è un giocatore molto interessante, che è David Colina, terzino sinistro del 2000, che ha già debuttato in nazionale Under 21. Molto tecnico, veloce e con grandi idee di gioco. Deve migliorare la fase difensiva come molti giovani, ma in avanti è quasi inarrestabile. Ottimo dribbling e cross.

Un centrocampista da tenere d’occhio è Nikola Moro, mediano della Dinamo Zagabria classe 1998. Questo è un centrocampista di fantasia e concretezza, con grandi piedi e grande intelligenza di gioco. Titolare fisso sia nella Dinamo che nella nazionale croata Under 21, veramente un ottimo profilo.

Ci sono poi due portieri molto giovani e molto forti da segnalare, si tratta di Dominik Kotarski e Karlo Ziger. Il primo è un 2000 di proprietà dell’Ajax, che dono una stagione nella sezione giovanile dei lancieri in serie B olandese si è aggregato alla prima squadra. Si è messo in mostra soprattutto per la sua esplosività e i piedi da centrocampista. Ziger, invece è un anno più giovane, un 2001, è di proprietà del Chelsea e gioca nelle sezioni giovanili dei Blues. Uno dei migliori portieri d’Europa del suo anno. Esplosivo, forte con i piedi e veloce nelle uscite