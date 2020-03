Viola Scout | Brasile – Marques: “Joao Victor vuole l’Italia, Adryelson un ottimo centrale”

Terzo appuntamento con la rubrica del Viola Scout, nella quale grazie ad esperti di settore ci facciamo raccontare i giovani più interessanti, per il futuro della Fiorentina, in giro il mondo. Questa puntata è dedicata ai giocatori provenienti dal Brasile, scovati da Andersinho Marques, giornalista e opinionista di Sport Mediaset:

Il primo nome, che già è stato in orbita viola, è sicuramente quello di Lucas Perri, portiere classe ’97 con passaporto italiano. Ai tempi di Corvino e Freitas è stato vicino alla Fiorentina, poi però ha scelto il Crystal Palace, ma adesso è tornato in patria al San Paolo ed è stabilmente il titolare del Brasile Under 23. Il profilo è interessantissimo, e penso che potrebbe fare già il titolare alla Fiorentina.

Un altro giocatore molto interessante, che è sul mercato, è Joao Victor Sa del Wolfsburg. Il ragazzo è un classe ’94, un esterno di fascia velocissimo, molto bravo nel saltare l’uomo, un profilo da tenere d’occhio, e infatti su di lui ci sono già alcuni club. In questa stagione sta facendo bene in Germania, ma il suo rapporto con il Wolfsburg non funziona e il ragazzo preferirebbe andare via, con l’Italia che sarebbe una destinazione gradita, oltre che ottima per lui.

L’ultimo giocatore, che l’anno scorso era stato seguito dall’Atalanta in Italia e da altri club europei, visto il posto da titolare nella nazionale under 23, è Adryelson. Ragazzo del ’98, gioca nello Sport Recife, un bel difensore centrale di grandi qualità e prospettive. Il ragazzo fa gola a molti, soprattutto in Italia, visto che in estate sarà sul mercato.