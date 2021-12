Viola in prestito: Spalluto segna ancora, gol in acrobazia

Il centravanti classe 2001 sta iniziando a mostrare le sue qualità in Serie C

Finale di 2021 col botto per Samuele Spalluto. L'attaccante classe 2001 della Fiorentina si sta facendo le ossa al Gubbio in Serie C e dopo i primi mesi di ambientamento, si sta imponendo tra i protagonisti del girone B. Ieri nel match contro il Cesena è andato in gol in acrobazia, approfittando di una corta risposta del portiere. E' stata la rete del 2-1 che ha indirizzato la partita, poi finita 4-1. Spalluto sale così a 5 gol in campionato, di cui 4 segnati nelle ultime 6 partite. Il preludio, ci auguriamo, ad un girone di ritorno scoppiettante.