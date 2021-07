Una sorpresa niente Maleh. Italiano ha il jolly in casa

Maleh tra le sorprese di Moena. Italiano lo osserva con attenzione particolare

Tra le note più liete di questi primi giorni di ritiro c'è Youssef Maleh. Il centrocampista classe '98 si sta mettendo in luce a Moena davanti agli occhi di Italiano e dei tifosi viola che hanno la fortuna di poter seguire da vicino questa prima parte di preparazione. Personalità, intelligenza e precisione, doti che si sposano benissimo con le idee di Italiano e con il ruolo che Maleh occupa abitudinariamente in campo. Nel corso della varie partitelle ed esercitazioni a sfondo offensivo, il centrocampista arrivato in viola dal Venezia non sembra accusare difficoltà particolari. Certo, Firenze non è Venezia e niente probabilmente sarà immediato, ma non è da escludere che il potenziale che Maleh lascia intendere possa portare a fare valutazioni particolari alla Fiorentina, che potrebbero anche portare a far risparmiare qualche soldo ed evitare chissà quali investimenti a centrocampo. Le amichevoli daranno ad Italiano indicazioni sicuramente importanti, ma Maleh, oltre a piede, visione e passo da centrocampista moderno sembra avere la stoffa di chi sa il fatto suo. E i tifosi, mai banali, vanno già a cercarlo con insistenza per portare a casa una foto o un autografo, come potete vedere anche dal video in alto all'articolo. Maleh non è ancora una certezza, ma un jolly che potrebbe diventare qualcosa di molto più interessante per la Fiorentina. La carriera di Maleh tratta da tuttitalenti.com