Un pallone per ripartire: il nuovo inizio di Francesco Flachi

Il ritorno di Francesco Flachi. Ecco le emozioni di un giorno davvero importante per l'ex Fiorentina

Ore 14.30, stadio "Del Bisenzio", Signa contro Prato2000. Può sembrare una semplice gara di eccellenza ma non è così. Non lo è soprattutto per Francesco Flachi, ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria tra le tante, che ritorna a solcare il rettangolo verde in gare ufficiali dopo quel fatidico 10 Giugno del 2010. Insieme a lui, il pubblico delle grandi occasioni che con cori, fumogeni e striscioni ha accolto il numero 14 del Signa ( ultime due cifre dell'anno di nascita del club) rendendo questa giornata ancora più speciale. La sua gara dura soltanto 30' minuti, ma in ogni secondo in cui Flachi correva e combatteva in campo, venivano cancellati anni di sofferenza e sacrificio. A sostenerlo sugli spalti anche una figura a lui cara, Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria che puntò tanto sull'ex Fiorentina. Anche dal mister sono arrivate tante parole di sostegno e affetto, con l'augurio che adesso il rapporto fra l'attaccante e il calcio non venga più interrotto. Insomma, la gara tra Signa e Prato (match terminano 2-2) ha dato inizio alla nuova vita di Francesco Flachi che questo pomeriggio, ritornava a combattere, ma soprattutto, a sorridere. "Il talento non conosce età...Francesco Flachi un pallone e un prato verde...il quadro perfetto". Così, recitava uno striscione appeso sugli spalti dello stadio.