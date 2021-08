Tre per uno… x2: troppe mezzali, Italiano ruoterà le pedine come a La Spezia?

Le ultime settimane di mercato dovranno portare a delle decisioni anche sotto questo punto di vista

Durante il ritiro di Moena Vincenzo Italiano ha confermato più volte di lavorare in allenamento secondo la logica delle coppie: due giocatori per ogni ruolo, per spronare la sana competizione e rendere possibili le esercitazioni a tutto campo. Ora che sono rientrati i nazionali, però, comincia ad esserci un po' di abbondanza, specie alla voce mezzali: Castrovilli, Maleh e Duncan a sinistra, Amrabat (non crediamo possa essere riproposto davanti alla difesa, dopo il flop della passata stagione), Bonaventura e Benassi a destra. Sei per due posti , che con ogni probabilità saranno appannaggio di Castrovilli e Bonaventura, con gli altri a spartirsi il minutaggio che avanza. Un po' troppi.

I dirigenti e l'allenatore della Fiorentina devono valutare attentamente su entrambi i fianchi della mediana. Oggi era previsto il rientro in città di Amrabat dopo l'operazione per pubalgia, ed è logico aspettarsi un confronto approfondito con Italiano. Non mancano le squadre interessate in caso di fumata nera, in testa Torino e Napoli. Dalla parte opposta, Duncan sembrava poter rientrare nei piani del Verona del suo maestro Di Francesco ed essere una pedina di scambio per Lovato, o magari per Zaccagni, ma entrambe le trattative sono sfumate: una ufficialmente (il difensore ha scelto l'Atalanta), l'altra no. Ma noi già a inizio luglio ci eravamo accertati dell'assenza di un interesse forte da parte della Fiorentina, interesse che poi, se anche fosse sbocciato, non è ancora sfociato in trattativa. Anzi, il giocatore sembra addirittura in odor di rinnovo con i gialloblu. Serve un'offerta slegata e congrua, dunque per il ghanese. Quanto a Maleh, il Venezia ha fatto sapere di tenergli sempre un posto per un eventuale ritorno in prestito, e ultimamente si è mosso anche lo Spezia. Ancora due terzi del mese di agosto per definire la mediana della Fiorentina 2021-2022.