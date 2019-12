Stovini a VN: “Serve un attaccante di razza. Montella? Tante scelte errate. E prima di fare dei proclami…”

La Fiorentina stenta, gli interrogativi si moltiplicano come funghi. Alle domande di Violanews.com ha risposto Lorenzo Stovini, ex difensore del Lecce dal 2001 al 2006, ma tifoso viola e nel passato recente allenatore del Casellina: chi meglio di lui – che ha esperienza da giocatore, tifoso e allenatore – per sviscerare la situazione in cui si trova la squadra gigliata?

Cominciamo tornando alla partita di ierilaltro: che Fiorentina ha visto?

Fiorentina non bene; non bella, non bene, purtroppo è arrivata un’altra sconfitta, e il momento adesso è molto difficile.

Una domanda allo Stovini difensore e una all’allenatore. La prima: l’assenza di Pezzella può veramente essere considerata un alibi o c’è dell’altro? Senza il capitano sono stati subìti appena due dei ventuno gol incassati fino ad ora.

No, non deve essere un alibi: Pezzella è un giocatore importantissimo ma non deve essere un alibi. Credo che i problemi siano tanti, starà all’allenatore cercare di risolvere il prima possibile, anche perché i punti di distacco dal treno europeo cominciano ad essere tanti. Quando si perde, quando si prende gol gli spazi si lasciano sempre. Bisogna cercare di metterci qualcosa in più, la Fiorentina viene da tre partite veramente brutte. Aveva fatto vedere anche qualcosa di buono all’inizio, poi purtroppo c’è stato un cambiamento abbastanza netto e radicale.

La domanda all’allenatore invece verte sull’attacco: problemi fisici per Ribery e Chiesa, rimangono Boateng, Vlahovic, Sottil, Ghezzal e Pedro. Fermo restando che Montella è colui che decide e monitora i giocatori tutti i giorni, Lei chi farebbe giocare?

Non saprei, a livello numerico i giocatori ci sono, è da vedere in base al modulo che usa Montella. Giocando a due punte sarebbero meglio magari Sottil, Pedro, Vlahovic; volendo potrebbe giocare anche Boateng ma ripeto, Boateng è il classico falso 9, non è un attaccante puro, lo ha fatto tante volte sicuramente, ma serve un attaccante di razza.

Quello che dovrebbe essere Pedro, che però non sembra pronto fisicamente se non per spezzoni finali di partita…

Non ha giocato praticamente mai, quindi è chiaramente ingiudicabile. Non so neanche quali siano i problemi dietro, ci saranno sicuramente come ci sono quelli su Chiesa: anche il discorso infortunio lascia molto perplessi dopo le dichiarazioni della settimana scorsa…

Infine il post-partita di Fiorentina-Lecce. Il Presidente Commisso ha zittito le voci di un possibile cambio di allenatore confermando Montella: “Se dovete criticare, criticate me”. Ecco, è davvero da criticare la proprietà in questo momento, oppure Rocco ha fatto da “parafulmine”?

Sicuramente avrà fatto da parafulmine, insomma non credo che c’entri il discorso della proprietà. Il mercato è stato fatto molto velocemente, ma con giocatori che hanno dimostrato di potersi rivelare importanti, vedi Castrovilli, Sottil, hai preso un grandissimo campione come Ribery. In questo caso sì, io credo abbia fatto molto da parafulmine la proprietà.

Ma allora a questo punto il momento di difficoltà della Fiorentina è da imputare all’inadeguatezza della guida tecnica oppure all’inadeguatezza dei giocatori, della rosa messa a disposizione della guida tecnica?

Di sicuro un po’ quello e un po’ quell’altro, è normale che i giocatori sono quelli. Hanno fatto bene in diverse partite, però la squadra è quella, sta rispecchiando un po’ quelle che erano le aspettative all’inizio. Quando si cambia proprietà è normale che ci sia tanto entusiasmo, però magari ecco, prima di fare proclami bisogna sempre aspettare un pochino, poi sicuramente anche l’allenatore ha le sue colpe in tante scelte sbagliate.