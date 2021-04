SONDAGGIO VN – Gattuso nuovo allenatore viola: vi piacerebbe?

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli dal dicembre 2019, viene indicato da molti addetti ai lavori come candidato numero 1 per la panchina viola della prossima stagione. L’ex mister di Palermo, Pisa e Milan molto probabilmente a maggio dirà addio ai partenopei e sarà in cerca di una nuova avventura: la Fiorentina, pare, ci stia pensando molto seriamente. A voi l’ex centrocampista campione del mondo piacerebbe come nuovo mister gigliato? Votate il nostro sondaggio.

