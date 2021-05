Smaila a VN: “L’addio di Rino al Milan mi ha fatto male. Firenze è la sua sfida”

Lo showman rossonero in esclusiva per Violanews è sicuro: "Tra Gattuso e Commisso sarà un matrimonio felice"

"Rino è stato adottato dai colori rossoneri, con noi ha vinto tutto. Direi che la Fiorentina ha pescato come meglio non poteva, sarà sicuramente una sfida affascinante per lui. E' stato un grande giocatore. Come allenatore mi piace, non sono stato felice del suo addio alla panchina del Milan, è arrivato ad un punto dalla qualificazione alla Champions League. A Napoli invece è stato sfortunato. La Fiorentina è una piazza anche più difficile di Napoli, la tifoseria è delusa perché non arrivano risultati da tempo e sarà una sfida tosta. Lui da solo non basta però".