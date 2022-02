Sind. Spezia a VN: “Italiano? Come sentirsi traditi da moglie. Mi basta il pari”

A La Spezia c'è grande attesa per il ritorno di Vincenzo Italiano. Gli Aquilotti non hanno ancora digerito il suo "tradimento"

Stefano Niccoli

Una partita attesa da molti mesi. Da quando Vincenzo Italiano ha "tradito" lo Spezia per sposare il progetto della Fiorentina. Gli Aquilotti aspettano a gloria la gara contro la formazione gigliata, in programma lunedì sera allo stadio "Alberto Picco". Per parlare del monday night, Violanews.com ha intervistato in esclusiva Pierluigi Peracchini, sindaco della città ligure.

"Ci sono tensione e attesa. Lo stadio sarà pieno. I biglietti di curva sono già esauriti e per la tribuna ne sono rimasti disponibili pochissimi. E’ dall’inizio del campionato che aspettiamo questa partita per il ritorno del nostro ex mister. La sua 'fuga dopo la firma del rinnovo ci ha lasciato amarezza. Confidiamo in una partita positiva. Per noi sarebbe un miracolo salvarci. Siamo sulla buona strada, malgrado le difficoltà che abbiamo vissuto dopo l’abbandono del nostro allenatore: dal trovarne uno nuovo a formare la squadra nonostante il blocco del mercato da parte della Fifa, senza dimenticare il Covid che ha colpito più di metà formazione due volte. Dopo un inizio faticoso, Motta ha messo a posto le cose. Ora stiamo andando bene, meglio dell’anno scorso".

Che idea vi siete fatti del “tradimento” di Italiano?

"Italiano è un grande allenatore. E’ uno spettacolo veder giocare le sue squadre. Eravamo tutti innamorati di lui, per questo motivo ci siamo sentiti traditi dopo il rinnovo e dopo aver dichiarato che con la nuova proprietà si era formata una grande famiglia. Non ci sono piaciute le modalità dell’addio. Se non avesse rinnovato, avremmo avuto solo grandi rimpianti e sarebbe rimasta una stima infinita. Questo modo ha lasciato, invece, amarezza e delusione. A parte questo, dobbiamo solo dire grazie al lavoro svolto da Italiano a La Spezia perché è stato un grande professionista. Mette tutto sul lavoro. Sarebbe bello che da parte sua arrivasse un segnale di affetto e di riconoscenza nei confronti dei tifosi e della città, anche perché durante il ritiro estivo ci sono state delle battute non felici. Sarebbe bello perché ha fatto la storia di questa società anche se non bisogna dimenticarsi che lo Spezia ha vinto lo scudetto nel 1944 contro il Venezia. Lo Spezia è una società molto legata ai valori che vanno oltre il calcio. Sono convinto che, se da parte sua ci fosse qualche parola bella nei confronti della città e della squadra, il clima cambierebbe totalmente. La maggioranza dei tifosi, comunque, applaudirà e vedrà la partita. Spero non ci siano sfottò. Italiano è stato uno di noi, ma la sua storia con lo Spezia si sarebbe dovuta chiudere diversamente. E’ stato come sentirsi traditi dalla moglie o dalla fidanzata".

Ha un po’ meno paura della Fiorentina vista la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus?

“Non scherziamo. La Fiorentina è una squadra di livello europeo con un grande allenatore. Per noi sarà una partita molto difficile, mi accontenterei di un punto. Ovviamente la squadra viola è nettamente favorita. Quale giocatore toglierei alla Fiorentina? Parte tutto dal tecnico, quindi toglierei Italiano. La Fiorentina della scorsa stagione l’avrei affrontata volentieri. Se dicessi un nome, offenderei gli altri. La compagine gigliata ha grandi talenti. Sarà una bella partita, sono sicuro che lunedì sera ci divertiremo”.

Il “Picco” è uno stadio ostico da espugnare. Milan e Juventus, ad esempio, hanno sì vinto, ma con molta fatica.

“Il ‘Picco’ non è mai semplice da sbancare, adesso ancora di più visto il ritorno del pubblico. Nei mesi scorsi abbiamo sofferto il Covid e gli infortuni, ma ora la squadra è in forma, ha un’identità di gioco ben definita. Abbiamo vinto contro Milan e Napoli, abbiamo pareggiato contro Empoli e Sassuolo quando erano in forma, mentre abbiamo perso sfortunatamente contro Udinese e Verona. Lo Spezia sa come giocare e stare in campo, ma non c’è dubbio che la gara contro la Fiorentina sarà complicata”.

Se la sente di fare un pronostico?

“Ribadisco che il pareggio mi andrebbe bene, magari per 0-0. Vedendo, però, come gioca la Fiorentina di Italiano, in caso di pareggio penso che ci saranno molti gol. Siamo reduci dal 2-2 di Salerno, sarebbe bello vedere altre quattro reti".