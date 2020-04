Di questi tempi nulla è certo, ma se davvero il campionato riprenderà a fine maggio di sicuro ci sarà grande curiosità in casa Fiorentina nel rivedere in campo Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic, i due centravanti viola colpiti insieme a capitan German Pezzella dal Covid-19. Un’esperienza, quella vissuta qualche settimana fa, di cui i tre giocatori in questione avrebbero fatto volentieri a meno, ma è andata così e adesso per fortuna è tutto alle spalle. Con la Serie A che potrebbe ripartire, allora, ricomincerà anche il ballottaggio tra le due punte centrali a disposizione di Beppe Iachini, anche se in alcune particolari situazioni hanno dimostrato di poter giocare insieme. E’ ovvio, però, che il tecnico gigliato preferisca partire dal 1’ con uno dei due più Chiesa – ci sarà da considerare, poi, il rientro di Franck Ribery, ma questo è un altro discorso – visto che, appunto, si sono sempre alternati nell’undici titolare, tranne che in occasione della gara di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina battere al Franchi l’Atalanta. Proprio contro i bergamaschi, in tandem col giovane serbo, Cutrone ha segnato la sua unica rete fin qui in viola, mentre Vlahovic è il capocannoniere di campionato con sei gol siglati, al pari di Chiesa. Prima dello stop forzato il numero 28 gigliato sembrava aver scalzato l’ex Milan nelle gerarchie di Iachini, ma con la ripresa dei giochi, dopo queste settimane di inattività, si riparte da zero e Vlahovic dovrà riguadagnarsi la maglia di centravanti titolare. La concorrenza, del resto, fa bene, entrambi sono giovani e hanno ampissimi margini di miglioramento per poter crescere e rappresentare, perché no, sempre con maggior forza il futuro della Fiorentina.