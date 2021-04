Scouting, la Fiorentina guarda al sud Italia. Un ex viola come referente?

La Fiorentina lavora per rinforzare l'area scouting

La Fiorentina è intenzionata a rafforzare l'area dello scouting in cerca di giovani talenti. Secondo quanto appreso da Violanews.com, nella giornata di oggi al centro sportivo viola è andato in scena un incontro fra il Dg Joe Barone e Sergio Campolo. Potrebbe essere lui, ex giocatore viola fra il 1993 e il 1995, il responsabile di un progetto di ricerca di calciatori in erba della Reggina e del Messina. Dopo la carriera di giocatore e allenatore, Campolo potrebbe rappresentare gli occhi della società viola su questi due club ma non è escluso che il raggio di azione si estenda più in generale fra Calabria e Sicilia. Altri club sono interessati a questo tipo di collaborazione, adesso la priorità ce l'ha la Fiorentina. E presto potrebbero esserci nuovi incontri per siglare l'accordo.