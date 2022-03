Salviamo Cabral e cavoli

Le condizioni di Piatek potrebbero dare modo all'attaccante brasiliano di portare un contributo importante al finale di stagione della Fiorentina

È, o per lo meno potrebbe essere, un’occasione d’oro per Arthur Cabral. L’attaccante arrivato dal Basilea con i crismi del nuovo bomber principe viola, per adesso, ha ampiamente deluso le attese, per via di un macroscopico ritardo di condizione. Un gol con il Sassuolo da subentrato, piuttosto estemporaneo, non è sufficiente, non può esserlo fino a questo momento. Piatek, sebbene non sia neanche lontanamente l’attaccante giusto per il calcio di Italiano, era fisicamente a posto e ha trovato pure la via del gol un discreto numero di volte, mentre il collega brasiliano lavorava al centro sportivo per recuperare lo svantaggio in tempo per lasciare un segno sul campionato in corso. Ebbene, la sosta ha giocato a favore di quest'ultimo ben oltre quel che ci si poteva aspettare.