Ribery e i 17 infortuni: il viaggio in Germania e quella scommessa

Ha provato a stringere i denti, ma non ce l’ha fatta. Franck Ribery deve fermarsi, forzatamente, rivedere i propri piani e sottoporsi a un’operazione. La Fiorentina non lo avrà a disposizione per circa 2 mesi, tempistica che raramente aveva visto coinvolto il francese negli ultimi 10 anni.

I DATI FISICI – Consultando l’archivio di Transfermarkt, si nota come Franck Ribery abbia sofferto di molteplici fastidi all’interno della propria carriera, con 17 infortuni che hanno provocato una prognosi superiore a 20 giorni di assenza dal campo. Il peggiore lo ha patito a cavallo tra le stagioni 2014/2015 e 2015/2016, quando tra marzo e novembre è stato fuori dalle rotazioni del Bayern Monaco per 263 giorni – saltando 38 partite – per un problema alla caviglia. Nell’ultima stagione in Germania, Ribery ha saltato 8 partite – non consecutive – per infortunio.

I SEGRETI – Nonostante i numeri, la stabilità muscolare di Ribery negli anni è stata invidiabile. La maggior parte dei blocchi è stata causata a traumi, come quello che lo sta fermando dopo il colpo subito nella gara contro il Lecce. A seguire il francese negli anni è stato Gianni Bianchi. «Aveva perso il tono muscolare, non guidava, non riusciva neanche a dormire dal dolore (causatogli da un’infiammazione al tendine rotuleo, ndr)». A metterli in contatto fu Luca Toni, che portò il fisioterapista in Baviera al suo arrivo nel 2007. «Dissi a Ribery che una terapia conservativa avrebbe funzionato molto meglio di un rischioso intervento. Gli chiesi di darmi tre giorni per capire se rispondeva alle giuste sollecitazioni. Se lo avesse fatto, poteva scordarsi quell’operazione. Gli dicevo che in pochissimo tempo sarebbe tornato a correre, poi a scattare, poi a essere Ribery». Il francese iniziò a fidarsi e intraprese il processo. «Mi diceva sempre ‘giuralo su tua figlia, giuralo su tua figlia’, sapendo che era la mia cosa più preziosa». E funzionò.

LA GERMANIA – Dalla Germania alla Germania, perché proprio lì si opererà presso la struttura ospedaliera di Murnau, affidandosi agli strumenti del Prof. Johannes Gabel. Un trattamento di stabilizzazione chirurgica all’articolazione che si è reso necessario visto il persistere della sintomatologia dolorosa in fase di carico. Nel viaggio, Ribery sarà accompagnato da Luca Pengue e Simone Michelassi, rispettivamente Responsabile dello Staff Medico e Fisioterapista del Club viola.