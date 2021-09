Quando i sosia fanno la differenza

L'incredibile somiglianza tra Saponara e Amrabat mette in difficoltà cronisti e avversari e Ricky ne approfitta...

La somiglianza incredibile fra Saponara e Amrabat l'ha riconosciuta lo stesso Ricky postando un meme la scorsa settimana, ma a Marassi ne ha approfittato proprio Saponara che con l'ingresso del marocchino per il telecronista di Dazn era praticamente ovunque: non solo gol e assist, ma anche un salvataggio difensivo importante e tanti contrasti a centrocampo, insomma un Saponara presente contemporaneamente in attacco e in difesa, a sinistra e a destra. Beh, senza nulla togliere all'esterno, autore di una gran partita, in questi ultimi due casi il protagonista era Sofyan Amrabat. Morale della favola: a volte i sosia disorientano giocatori e telecronisti...