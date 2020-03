Ligi alle indicazioni di stare a casa, consapevoli che lo stesso debbano fare la Fiorentina e i suoi giocatori, pensiamo che almeno Beppe Iachini avrà il modo di riempire queste vuote giornate. Può studiare il modo di far giocare meglio questa sua Fiorentina. Non ci sono dubbi che sul piano della ritrovata serenità siano stati fatti passi avanti e che pure sulla consapevolezza dei rischi in classifica nessuno abbia più dubbi, che si lotti anche se non con il coltello fra i denti è altrettanto evidente. Ma è sul piano del gioco, anzi spieghiamo meglio, è sul piano del gioco d’attacco che sono moltissime le cose che ancora non funzionano.

Questo stop imposto può permettere a Iachini di riflettere. L’impressione è che quando potrebbe finire la quarantena da Coronavirus i viola riavranno Franck Ribery. Non solo, credo che per allora, seppur allenandosi a casa, anche Cutrone dovrebbe essere in migliori condizioni atletiche. Per questo suggeriamo a Beppe di studiare bene come ricominciare la stagione. Certo che servirà uscire dalla zona rischio del fondo classifica, ma anche iniziare a immaginare quale potrebbe essere la Fiorentina del futuro, quella che Commisso ha detto di voler vincente.

E allora ecco la necessaria riflessione, per riportare Chiesa stabilmente sulla fascia dove ha dimostrato di far sfraceli. Ecco che Beppe potrà riflettere se Ribery può aiutare di più come trequarti dietro la linea offensiva, come attaccante aggiunto, come esterno speculare a Chiesa. E le trame di gioco: puntare a rafforzare appunto le fasce o studiare l’idea del doppio centravanti. Un modo per riempire le giornate e per dare alla Fiorentina quel gioco offensivo che troppe volte è latitato.