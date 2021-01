Per chi non lo sapesse, lunedì 18 gennaio, oggi, è il Blue Monday del 2021, ovvero il giorno più triste dell’anno. Fu la rivista inglese The Guardian ad indicare il terzo lunedì del mese di gennaio come il peggior giorno dell’anno, e la Fiorentina oggi si trova molto a suo agio in questa buffa ricorrenza, tanto che si potrebbe quasi parlare di Purple Monday. Se il 6-0 del San Paolo ha fatto molto male ieri, affrontarlo il giorno dopo sarà ancora più difficile per la squadra, che dovrà iniziare subito a concentrare le proprie attenzioni sulla sfida di sabato sera, quando al Franchi arriverà il Crotone. Prandelli dovrà essere tanto bravo da azzerare la testa dei giocatori, cancellare la peggior sconfitta della Fiorentina dalla stagione 2004-2005, dando alla squadra le giuste motivazioni per vincere una sfida che sembra essere proprio da dentro o fuori.

La veridicità di questo Purple Monday, poi, è confermata dagli altri aspetti che girano intorno alla Fiorentina. La questione stadio ha fatto infuriare Rocco Commisso, che non ha ancora preso una decisione sul da farsi dopo aver abbandonato l’ipotesi Franchi, in attesa di un cenno di vita da parte del Comune di Firenze. Ultimo non per importanza, il mercato invernale viola stenta a ingranare, sono stati ceduti gli scontenti, ma non è arrivato nessun rinforzo e la squadra ne avrebbe un disperato bisogno. L’università di Cardiff ha individuato anche il giorno più felice dell’anno, solitamente nel mese di giugno, e non possiamo che augurarci che arrivi il prima possibile.