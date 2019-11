Pradè pensa a Praet, giocatore disposto a valutare. La situazione al Leicester e lo stipendio

Sarà Dennis Praet il primo colpo “invernale” della Fiorentina? Forse è ancora presto per dirlo, ma il calciomercato ci insegna che certe operazioni per gennaio vengono avviate in questo periodo. Pradè ci sta pensando, sull’onda di un inizio di stagione che per il centrocampista belga classe 1994 è stato tutt’altro che semplice. Fu proprio l’attuale d.s. viola a portarlo in Italia tre anni fa. Un’esperienza più che positiva quella alla Sampdoria, anche a livello formativo: da trequartista tatticamente dotato, Giampaolo lo trasforma definitivamente in mezzala di qualità. LEGGI LA SCHEDA SU TUTTITALENTI.COM

Il passaggio dell’estate scorsa al Leicester sembrava la logica conseguenza di una carriera in piena ascesa, ma la fiducia a singhiozzo concessa da Rodgers apre oggi nuovi scenari: l’addio a gennaio – anche in vista del prossimo Europeo – non è più un’ipotesi campata in aria. Anzi. Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, Praet prenderebbe in considerazione un’eventuale offerta ufficiale della Fiorentina. Lo stipendio non è dei più bassi, circa 2 milioni di euro a stagione, ma comunque alla portata della società viola. Tradotto: se Pradè dovesse decidere di affondare il colpo, ci sarà da lavorare soprattutto con la società inglese (LEGGI i dettagli emersi dalla rassegna stampa).