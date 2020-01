Per Rialti “La Fiorentina non ha sbagliato un colpo”

La Fiorentina in questo 2020 non ha sbagliato un colpo. Ha «aggiustato» il rapporto con Chiesa che in estate non era partito bene, ha preso l’area per il nuovo Centro sportivo, ha effettuato il cambio della panchina dopo che si era arrivati a un tunnel buio, ha scelto un «artigiano tifoso «viola» come Iachini e adesso ha pure effettato un mercato da vera protagonista. Bravi, non ho dubbi, bravi. I nuovi acquisti potranno anche rendere meno del pensato, ma le scelte che sono state fatte da Pradè-Barone-Commisso- hanno tutte una logica inconfutabile.

Kouame, Duncan, Agudelo e Igor da oggi sono giocatori della Fiorentina, per Amrabat tutto definito, arriverà a giugno. E nelle ultime ora Pradè non ha smesso di trattare. Si parla di un investimento, complessivo anche di Cutrone, di circa 70 milioni di euro, seppur suddivise su rate diverse. Bravi, dimostrando di essere pronti a gettarsi nella mischia. Bravo il presidente a dire: «presente». Christian Michael Kouame è nato Bingerville, in Costa D’Avorio, il 6 dicembre del 1997 ha già esordito con la Nazionale del suo paese. In questa stagione ha disputato 11 partite di campionato con la maglia del Genoa, realizzando 5 reti e fornendo 3 assist. Per molti è il «colpo» più importante. Gigantesco. E gli altri hanno tutti una logica. Cancellati così i dubbi di chi «non credeva».

Brava Fiorentina, promossa a voti alti. Per oggi e molto per domani. Perchè è così che si costruisce il futuro. Per tutti i giocatori che ci sono o che potranno venire, Firenze è una città nella quale, come dice Iachini, «non c’è trippa per gatti».