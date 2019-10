Pedro, i timori dietro l’affare: il punto. Ex medico Flu a VN: “Nessuna sorpresa, vi spiego”

Sapete quanto costava Pedro poco più di un anno fa? Quaranta milioni di euro, dieci in meno rispetto alla sua clausola rescissoria. Trattabili, ok, ma questa era la prima richiesta del Fluminense ai club interessati. D’altra parte il ginocchio non era una preoccupazione e le recensioni degli osservatori erano così positive da convincere gli uomini mercato del Real. Le condizioni per sparare alto c’erano tutte. Bene. Sapete quanto lo ha pagato la Fiorentina a dodici mesi dalla rottura del crociato? Undici milioni, più il 20% sulla futura rivendita. Basterebbero queste poche righe a spiegare buona parte dei perché dietro l’investimento fatto per uno dei giocatori più misteriosi (e discussi) dell’ultima campagna trasferimenti, ma visto che oltre all’occasione creatasi dopo il k.o. deve esserci la resa sul campo (al momento nulla), è giusto andare un po’ più a fondo nella vicenda.

Il mistero sta tutto dentro gli zero minuti giocati fino ad ora in Serie A da questo ragazzone brasiliano dal sorriso facile e gli occhi pieni di speranza. L’Italia non è il Brasile, i ritmi e l’approccio al calcio sono diversi, ma sei anche l’acquisto più ‘pesante’ dell’era Commisso. Normale che ci siano delle attese. E infatti, com’era prevedibile, non sono bastate le rassicurazioni settimanali di Montella sullo stato di salute del giocatore a smorzare la voglia di vederlo in campo. Voglia che, giorno dopo giorno, si è trasformata in sospetto. Nella paura che, oltre al problema muscolare smaltito a metà settembre, ci sia altro dietro al mancato impiego.

“E’ partito dal Brasile in condizioni normali – rassicura a Violanews.com Michael Simoni, capo medico del Fluminense fino a maggio 2019 – lo dimostra il suo impiego nella selezione brasiliana U23. Pedro ha recuperato tanto tempo fa dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e da un punto di vista medico è recuperato al 100%“. A questo punto la domanda nasce spontanea: se davvero la situazione è questa, perché in Italia non gioca? “Se Pedro non sta giocando è per una scelta dell’allenatore – continua Simoni – a meno che non abbia accusato altri infortuni a Firenze. Forse la Fiorentina vuole aumentare la massa muscolare nel suo insieme, ma l’equilibrio dei tessuti c’era già. Credo che il team di preparazione tecnica e fisica abbia deciso di fare un lavoro di adattamento e condizionamento sul giocatore, seguendo le proprie metodologie”.

Spiegazione assolutamente coerente con le informazioni che abbiamo raccolto nelle ultime ore: nessuna sorpresa, Pedro è clinicamente guarito da tempo. Non sta giocando per motivi tecnici legati alle differenze tra il calcio italiano e quello brasiliano, due mondi agli antipodi per intensità e tecnica. Da qua la scelta di lavorare sul giocatore sopra a fari spenti, senza separarlo dal gruppo. Una decisione presa da Montella (LEGGI le sue parole a riguardo) e il suo gruppo di lavoro, d’accordo con lo staff medico. Tra i fattori da tenere in considerazione c’è anche l’aspetto psicologico, variabile che in passato ha fatto la differenza nei casi di tanti giocatori alle prese con i postumi conseguenti la rottura di un crociato. Se a questo aggiungiamo le parole di Pengue, medico sociale della Fiorentina che a inizio ottobre spiegava come Pedro fosse stato presentato come “un atleta a rischio” (ma anche “abile e arruolato da un punto di vista tecnico”), il mosaico inizia a prendere forma.

Ciò non toglie che sia in grado di giocare 5-10-15 minuti in questo momento, cosa che potrebbe tranquillamente verificarsi anche nel finale di gara contro il Sassuolo. Il gap rispetto ai compagni di squadra si sta riducendo e presto potremo vedere in campo il frutto del lavoro portato avanti negli ultimi due mesi. Gradualmente, senza forzature. Nel frattempo si può discutere sulla scelta fatta in sede di mercato da parte della Fiorentina, ma chi si aspettava di avere qui e ora lo stesso Pedro che l’anno scorso veniva valutato 40 milioni, pagandolo un terzo del suo valore, è fuori strada.