Pea a VN: “Silenzioso ma pronto al sacrificio. Duncan, un gregario con i piedi buoni: ottimo per la Fiorentina”

Uno dei nomi per rinforzare il centrocampo della Fiorentina è Alfred Duncan (LEGGI QUI), attualmente in forza al Sassuolo. Per conoscerlo meglio, Violanews.com ha contattato Fulvio Pea, suo ex allenatore ai tempi della Primavera dell’Inter.

Mister, è passato del tempo ma che ricordo ha di Duncan?

“Ottimo. Arrivò da noi in un momento difficile, aveva problemi fisici. Abbiamo avuto la pazienza di curarlo e rimetterlo in campo insieme allo staff e alla società. Le sue doti erano sotto gli occhi di tutti, oggi mi fa piacere vederlo protagonista in Serie A”.

Si aspettava un crescita maggiore?

“No, ha fatto il percorso giusto, adesso sta maturando anche sotto il profilo professionale. Sta raggiungendo ottimi risultati, se la Fiorentina lo cerca vuol dire che si sta affermando ad alti livelli”.

Che giocatore è?

“Completo, è un mancino che ha piede e corsa. E’ abile nelle giocate corte, ma anche negli inserimenti senza il pallone. Sa giocare bene nel centrocampo a tre perché aiuta a recuperare palla. Non so quale modulo adotterà Iachini, ma se puntano Duncan immagino il 3-5-2. Anche se, devo dire, Alfred può adattarsi ad altri schemi”.

Sul piano caratteriale invece che tipo è?

“E’ un ragazzo strepitoso, ha grande spirito di squadra. Lotta sempre per i compagni, è un gregorio con ottime qualità tecniche: non ce ne sono molti così. E poi anche sul piano umano ha doti elevate. Lavora tanto ed è taciturno, non si distrae. Firenze sarebbe la giusta dimensione per crescere ancora. Penso a Biraghi, che ho allenato all’Inter: proprio in viola si è consacrato e lanciato definitivamente”.